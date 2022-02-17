Москва, 17 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. России нужна новая стратегия по миграции на десятилетия вперёд. Об этом 16 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Пресс-служба Пограничного УФСБ по Оренбурсгкой области Задержание организаторов незаконной миграции

«Случай в Калужской области, инцидент в Екатеринбурге показывают, что наша миграционная стратегия устарела», — заявил эксперт.

По мнению политолога, помимо разделения миграционных потоков на собственно миграцию и репатриацию, нужно пересмотреть и отменить ряд существующих программ, направленных на переселение «соотечественников» и пересмотреть само понятие «соотечественник».

«Абсолютно непонятно, что означает этот термин. Кто такие соотечественники? Это русские? Вроде бы да, но нет. Это коренные народы? Но у нас коренными официально признаны только малочисленные народы Севера», — пояснил эксперт.

На практике результаты еще печальнее, считает политолог.

«Губернатор Калужской области сам привёл цифры переселенцев по этим программам ‑ и по его данным, русские составляют лишь 17−18% от всего количества переселенцев. По моим данным, ранее они составляли 30−35% по РФ в целом. Т. е. по Калужской области цифры оказались еще хуже! Зачем же нужна такая программа, в рамках которой в Россию въезжают некомплементарные по отношению к ней иностранцы?». Богдан Безпалько

С другой стороны, в рамках программы переселения «Носители русского языка» российское гражданство могут получить русские жители Латвии и Эстонии, которым местные власти не предоставили гражданства и которые обладают статусом «неграждан».

"В общем, нам нужно выработать новую стратегию по миграции на десятилетия вперёд, учитывая не только наш опыт, но и опыт других стран. Что, кого мы хотим видеть и в каком качестве у нас в стране? Не хочу, чтобы Россия стала похожа в чем-то на Косово», — заключил Безпалько.

Напомним, что в городах России, в частности, в Калужской и Свердловской областях, участились инциденты с участием мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья.