Россия не должна стать похожей на Косово: о новой стратегии по миграции
Москва, 17 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. России нужна новая стратегия по миграции на десятилетия вперёд. Об этом 16 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Случай в Калужской области, инцидент в Екатеринбурге показывают, что наша миграционная стратегия устарела», — заявил эксперт.
По мнению политолога, помимо разделения миграционных потоков на собственно миграцию и репатриацию, нужно пересмотреть и отменить ряд существующих программ, направленных на переселение «соотечественников» и пересмотреть само понятие «соотечественник».
«Абсолютно непонятно, что означает этот термин. Кто такие соотечественники? Это русские? Вроде бы да, но нет. Это коренные народы? Но у нас коренными официально признаны только малочисленные народы Севера», — пояснил эксперт.
На практике результаты еще печальнее, считает политолог.
С другой стороны, в рамках программы переселения «Носители русского языка» российское гражданство могут получить русские жители Латвии и Эстонии, которым местные власти не предоставили гражданства и которые обладают статусом «неграждан».
"В общем, нам нужно выработать новую стратегию по миграции на десятилетия вперёд, учитывая не только наш опыт, но и опыт других стран. Что, кого мы хотим видеть и в каком качестве у нас в стране? Не хочу, чтобы Россия стала похожа в чем-то на Косово», — заключил Безпалько.
Напомним, что в городах России, в частности, в Калужской и Свердловской областях, участились инциденты с участием мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья.