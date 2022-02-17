Уфа, 17 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Закон о совместном обучении братьев и сестер принят в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан».

Закон отменяет ограничение на зачисление сестер и братьев в одну школу или детсад.

«Те дети, чьи братья или сестры уже учатся в школе, и раньше имели преимущественное право на зачисление в эту же школу, однако с одной важной оговоркой: дети должны были иметь общее место жительства. Анализ правоприменительной практики показал, что это ограничение не позволяло воспользоваться правом большому количеству детей. Например, причиной для отказа в зачислении в учебное заведение могла быть формальная прописка детей по разным адресам. Теперь это ограничение отменяется», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что эта норма касается обучения несовершеннолетних по основным образовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в муниципальных и государственных образовательных организациях. Данной закон распространяется и на детей, которые имеют лишь одного общего родителя.

«Данная мера будет способствовать укреплению института семьи, развитию системы государственной поддержки семей с детьми, реализации права детей на качественное образование», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Отмечается, что документ передан на подпись главе Башкирии Радию Хабирову. Он вступит в силу со дня его официального опубликования.