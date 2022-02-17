Саратов, , 13:15 — REGNUM Оправдательный приговор бывшему министру здравоохранения Саратовской области Наталье Мазиной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, областной суд оставил без изменений. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Морозов.

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«Суд внял доводам адвокатов о полной невиновности Мазиной и отклонил апелляционную жалобу прокуратуры на ранее вынесенное оправдательное решение Фрунзенского районного суда Саратова», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» правозащитника.

Суд не увидел в деяниях бывшего министра состава преступления. Также за Мазиной признано право на реабилитацию и на возмещение, согласно статьям 135,136 УПК РФ, причиненного вреда.

По словам адвоката, прокуратура обязана принести извинения за необоснованное привлечение Натальи Мазиной к уголовной ответственности.

ИА REGNUM напоминает, 12 ноября 2021 года в Саратове во Фрунзенском районном суде уже был оглашен приговор Мазиной, однако прокуратура обжаловала данное решение.

По версии следствия, в 2018 году ведомством Мазиной было заключено три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки в медучреждениях министр и другие должностные лица ведомства знали о несоответствии закупаемых аппаратов условиям госконтракта, но дали указания главным врачам клиник принять оборудование. Следствие посчитало, что позднее Мазина организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, чем причинила ущерб бюджету Саратовской области на сумму более 53 млн рублей.

Проведенная в июне 2021 года судебная экспертиза установила, что поступившие в саратовские поликлиники узи-аппараты соответствуют регистрационному удостоверению и не содержат датчиков, не зарегистрированных в Госреестре Росздравнадзора, соответствуют условиям контрактов по их закупке, и данные медицинские изделия не создают угрозу жизни и здоровью. На всех 18 узи-аппаратах, после обновления программного обеспечения, датчики стали правильно отображаться на мониторе, а само программное обеспечение и его обновление соответствует регистрационному досье медицинского изделия.

В ноябре 2021 года бывший министр была оправдана решением Фрунзенского районного суда Саратова.

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