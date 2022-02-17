Чебоксары, 17 февраля 2022, 13:07 — REGNUM Чувашия находится «на стадии перелицензирования» деятельности всех управляющих компаний (УК). И власти планируют пересмотреть «правила игры» на рынке ЖКХ в части работы УК. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 февраля глава Чувашии Олег Николаев, отчитываясь о работе в 2021 году.
При обсуждении итогов работы правительства Игорь Моляков («СР — Патриоты — За правду») поднял вопросы ЖКХ, отметив, что здесь «назрел целый ряд серьёзнейших проблем», в их числе — сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. И поинтересовался, что делает правительство, чтобы республика «не утонула в мусоре».
По его словам, «очень тщательно подумаем так, чтобы правила игры на этом рынке серьёзно поменять».