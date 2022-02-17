Чебоксары, 17 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Чувашия находится «на стадии перелицензирования» деятельности всех управляющих компаний (УК). И власти планируют пересмотреть «правила игры» на рынке ЖКХ в части работы УК. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 17 февраля глава Чувашии Олег Николаев, отчитываясь о работе в 2021 году.

Duma.gov.ru Олег Николаев

При обсуждении итогов работы правительства Игорь Моляков («СР — Патриоты — За правду») поднял вопросы ЖКХ, отметив, что здесь «назрел целый ряд серьёзнейших проблем», в их числе — сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов. И поинтересовался, что делает правительство, чтобы республика «не утонула в мусоре».

«Мы находимся на стадии, я бы так сказал, перелицензирования деятельности всех управляющих компаний. Ввиду, того зачастую управляющие компании, сталкиваясь с трудностями, пытаются просто «бросить» проблему, в ближайшее время думаем о том, чтобы выработать механизм и перехватывать такие уже брошенные, если так можно выразиться, неликвидные активы для управляющих компаний. А для нас это — люди с проблемами, которые остаются, если можно так выразиться, после приватизации прибыли», — сказал Олег Николаев.

По его словам, «очень тщательно подумаем так, чтобы правила игры на этом рынке серьёзно поменять».

«И задавать стандарты деятельности управляющих компаний и оказания на должном уровне услуг населению. Обсудим с вами все эти подходы», — обратился к депутатам глава Чувашии.