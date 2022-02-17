Москва, 17 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Общественная палата РФ представила первую дорожную карту для беременных женщин. Как заявили 17 февраля ИА REGNUM в комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, в неё включены правила общения с пациентками на приёме у врача-гинеколога, информационные буклеты о помощи, которую могут получить будущие мамы, а также подарки к родам. Пилотным регионом проекта станет Мордовия.

(сс) congerdesign Пинетки

Инициатор проекта Наталья Москвитина отметила, что цель проекта — научить специалистов на местах быть вежливыми и дружелюбными, напоминать о том, что есть помощь от государства, бизнеса и НКО, и даже дарить пинетки — первый подарок для малыша.

«Рекомендации по общению будут актуальны и для небеременных пациенток, потому что они формируют позитивное позиционирование материнства в целом», — объяснила Москвитина.

Обучить врачей новому порядку работы планируется менее чем за год.

«Демографическая ситуация в Мордовии, как и в целом по России, остается непростой. Важно уже сейчас серьезно задуматься над формированием базы будущего для региона», — подчеркнул глава Мордовии Артём Здунов.

Согласно новому алгоритму врач будет поздравлять с беременностью и не будет сам предлагать аборты без медпоказаний. Также на приёме станут показывать развитие ребёнка в эмбриональной стадии. Женщинам в трудной жизненной ситуации предложат дополнительную помощь местного фонда.