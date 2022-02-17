Великий Новгород, , 13:40 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Новгородской области с COVID-19 госпитализировали 128 человек, что на 19 ковид-пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 17 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Новгородской области за сутки выявили 1049 случаев заражения коронавируса, что на 50 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Только в Великом Новгороде зафиксировали 519 случаев заболевания ковидом. В регионе сокращается показатель заболеваний.

За сутки от COVID-19, как основной причины, скончался всего один человек, что на четыре человека меньше, чем за 15 февраля. В области зафиксировали снижение показателя смертности.

По выздоровлению от ковида в Новгородской области выписаны 218 человек, что на 37 бывших ковид-пациентов больше. В регионе снова наблюдается рост выздоровлений.

За время пандемии в Новгородской области выявили 85 775 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончались 883 человека, а выздоровели — 71 149 человек.

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