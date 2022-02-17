Калуга, 17 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность ряда лиц, распространявших ложные сообщения об актах терроризма. Об этом 17 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомство.

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На сегодняшний день современные технические средства позволяют идентифицировать распространителя анонимной рассылки. За 2021 год на территории области калужскими сотрудниками ФСБ было зафиксировано 49 случаев анонимных рассылок, авторы которых установлены. Совместно с органами полиции возбуждено 15 уголовных дел, восемь злоумышленников осуждено.

«Одним из основных инструментов, используемых в целях дестабилизации деятельности органов власти и правоохранительных структур, а также нагнетания социальной напряженности является массовая анонимная рассылка на электронные почтовые адреса объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры региона различных сообщений с угрозами террористического характера. Совершение ложного сообщения об акте терроризма может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Уголовная ответственность за намеренное распространение ложной информации об актах террористической деятельности предусмотрена с 14 лет», — отметили в пресс-службе калужского управления ФСБ России.