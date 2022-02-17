Москва, 17 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Хочется надеется, что проект по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в Европе будет ограждён от политического влияния. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Также Песков выразил надежду, что все требования по «Северному потоку — 2» будут выполнены.

«Мы не планируем судебных исков к СМИ, написавшим о «вторжении России на Украину». Однако читатели должны понять, чего стоит их информация», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что газопровод «Северный поток — 2» невозможно отключить, поскольку его ещё не включили.

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