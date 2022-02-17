Москва, , 13:04 — REGNUM Москва получала от Киева сигналы о встрече на высшем уровне. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля отметил, что украинская сторона не пояснила причины необходимости встречи и её цели.

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью?» — подчеркнул Песков.

Песков добавил, что украинская сторона предлагает обсудить тему Донбасса, однако Кремль не хочет обсуждать этот вопрос, так как Киеву необходимо вести диалог по этому вопросу не с Москвой, а с ДНР и ЛНР.

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Добавим, что 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о направленном Киевом в феврале запросе в администрацию президента РФ для телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, пишет «РБК-Украина». Зеленкий подчеркнул, что Украина была заинтересована в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ, однако полученный от Москвы ответ не ведет к перспективе диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по вопросам, касающимся ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности в Европе.

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