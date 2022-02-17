София, , 13:03 — REGNUM Национальный институт метеорологии и гидрологии (НИМГ) объявил о прекращении публиковать прогноз погоды в средствах массовой информации и предоставлять соответствующую подборку для ряда ведомств. Об этом 17 февраля сообщает БНР.

Протест

Согласно официальным данным, таким образом, метеорологи приступили бессрочной акции протеста, требуя отмены постановления правительства о переводе НИМГ из министерства образования в ведение министерства охраны окружающей среды Болгарии. Вместо соответствующих сводок на сайте Института размещаются сведения о ходе забастовки.

Напомним, ранее болгарские метеорологи выразили сомнение в целесообразности проведения административных изменений. По мнению специалистов, нововведение приведет к сокращению финансированию научной работы структуры и массовым увольнениям.