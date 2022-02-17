Москва, , 13:02 — REGNUM Телеведущая Виктория Боня прокомментировала конфликт между её коллегами Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

Виктория Боня Скриншот с YouTube

В своём обращении Боня поддержала Бузову и сравнила Бородину с «собачкой», которая «может лаять только дома на диване, а в глаза сказать ничего не может». Боня также отметила, что её коллега врёт относительно отсутствия у неё возможности влиять на выбор соведущего на телепроект «Дом-2». «Меня звали (стать ведущей — ИА REGNUM) продюсеры, когда «Дом-2» переехал с ТНТ на «Ю», но Бородина встала в позу и сказала: «Если будет Боня, то я уйду», — поделилась она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова в личном Instagram-аккаунте высказала ряд претензий к бывшей коллеге Ксении Бородиной. В ответ на это Бородина заявила, что певица «идёт по головам» и «строит из себя жертву».

Читайте ранее в этом сюжете: Алёна Водонаева вступилась за Ольгу Бузову

Читайте развитие сюжета: Кристина Асмус получила травму во время съёмок