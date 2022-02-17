Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. По итогам доследственной проверки в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Похищение ребенка

По данным следствия, 8 февраля на улице Карла Маркса мужчина, удерживая за руку и уговаривая, пытался похитить 9-летнюю девочку. Уточняется, что кражи ребенка не произошло поскольку вмешался очевидец.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, ранее в местных группах социальный сетей стала появляться информация о подозрительном мужчине, который на территории Канавинского района пристает к детям и пытается их увести.

Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что 14 февраля один из местных жителей сообщил в полицию, что задержал в подъезде в Канавинском районе подозрительного мужчину. Задержанный мужчина пытался войти в лифт вместе с женой и дочерью заявителя. О совершении задержанным противоправных действий никому из участников инцидента неизвестно.

Также в управлении отмечали, что после появления информации в соцсетях о пристающем к детям мужчине, в полицию никто из родителей или очевидцев не обращался.