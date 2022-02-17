Воронеж, 17 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу вынес Коминтерновский районный суд, об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал 35-летнего бывшего полицейского виновным по статье о получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие. В суде установлено, что полицейский в 2021 году получил от лица, которое занималось незаконным обналичиванием денежных средств, взятку в 125 тыс. рублей за не пресечение преступной деятельности.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на три года лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.