В Воронеже экс-борец с коррупцией получил срок за взятку
Воронеж, 17 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу вынес Коминтерновский районный суд, об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 февраля сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.
Суд признал 35-летнего бывшего полицейского виновным по статье о получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие. В суде установлено, что полицейский в 2021 году получил от лица, которое занималось незаконным обналичиванием денежных средств, взятку в 125 тыс. рублей за не пресечение преступной деятельности.
Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он на три года лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.