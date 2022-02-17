Москва, 17 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Самым популярным внутренним туристическим направлением в 2022 году будет Краснодарский край. Такой прогноз 17 февраля сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Admkrai.krasnodar.ru/ Курорты Краснодарского края

По словам представителя туриндустрии, это во многом объясняется возможностью Краснодарского края принимать у себя большее число гостей, нежели в Крыму. Также этому региону характерен широкий ассортимент цен, что даёт ему еще одно существенное конкурентное преимущество.

«Краснодарский край несопоставим по своим потокам. В Крыму ёмкость меньше. То есть совокупная ёмкость, где можно разместить туристов в Крыму меньше. Краснодарский край — это лидер круглогодичный. Это лидер номер один в стране», — сказала Ломидзе.