Москва, 17 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Конкретных планов по участию президента РФ Владимира Путина в экспедициях Русского географического общества на сегодняшний день нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на отдыхе в Сибири

«Точных планов по экспедициям пока нет, последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом случае очень тяжело или просто невозможно. Но вы знаете, что президент неоднократно совершал экспедиции, которые имеют отношения к РГО», — сказал Песков.

По его словам, «рано или поздно, так или иначе» Путин возобновит такую практику.

Песков также подчеркнул, что российский лидер не снимает личного контроля с проектов РГО.