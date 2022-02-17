Кишинёв, 17 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения продолжит закрывать родительные дома, в которых редко рожают. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко на телеканале TV8.

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада Дядя Фестер в роддоме

Она отметила, что в стране упала рождаемость из-за того, что молодёжь уезжает из стран. По мнению министра, родительный дом нужно закрывать, если там в день принимают не более одних родов.

«Всемирная организация здравоохранения говорит, что родильный дом, принимающий 400−500 родов в год, но даже с учётом одних родов в день, 365 родов, становится опасным как для матери, так и для ребёнка», — сказала Немеренко.

Стоит отметить, что в последнее время в районных больницах Молдавии закрыли девять родильных домов. Это вызвало возмущение среди населения.