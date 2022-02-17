Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Во Всеволожске Ленинградской области с крыши магазина на прохожую упала глыба льда, городской прокуратурой организована проверка. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки

Инцидент произошел вечером 16 февраля в городе Всеволожск. Женщина проходила мимо магазина, расположенного в доме 20А по Всеволожскому проспекту, когда с крыши продуктового магазина произошло падение наледи.

«Пострадавшая получила травмы в виде сотрясения головного мозга. В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

По данному факту в 128 отделе полиции УМВД России по Всеволожском району Ленинградской области зарегистрирован материал, который направлен для проведения проверки в Следственный отдел СУ СК Российской Федерации.

«Городской прокуратурой в ходе проверки будет дана оценка действиям жилищно-коммунальных компаний района. Ход процессуальной проверки поставлен городской прокуратурой на контроль», — добавили в ведомстве.