Кыштым, Челябинская область, 17 февраля 2022, 12:54 — REGNUM В Челябинской области задержаны пятеро граждан, причастных к серии краж из гаражно-строительных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
В основном эти лица похищали велосипеды, электроинструменты, колёса и строительные материалы. Общая сумма украденного составила 170 тысяч рублей. Задержали злоумышленников в Кыштымском городском округе. Также преступления совершались в Коркино, Челябинске и Копейске.
Теперь пойманным грозит до пяти лет колонии. Мера пресечения им избирается.