Кыштым, Челябинская область, , 12:54 — REGNUM В Челябинской области задержаны пятеро граждан, причастных к серии краж из гаражно-строительных кооперативов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

«Вор должен сидеть в тюрьме!»

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

В основном эти лица похищали велосипеды, электроинструменты, колёса и строительные материалы. Общая сумма украденного составила 170 тысяч рублей. Задержали злоумышленников в Кыштымском городском округе. Также преступления совершались в Коркино, Челябинске и Копейске.

Теперь пойманным грозит до пяти лет колонии. Мера пресечения им избирается.