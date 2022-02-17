Пермь, , 12:53 — REGNUM В Пермском крае из ковидных госпиталей за сутки (16 февраля) в связи с выздоровлением выписали 5 334 пациента. С начала пандемии в регионе оправились от болезни 179 915 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице Mil.ru

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На сегодняшний день в стационарах лечение получают 4086 пермяка. Коечный фонд свободен на 19,3%. В тяжелом состоянии находятся 350 пациентов. Из них 108 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8078 человек, в том числе 19 — за последние сутки.

За сутки в регионе проведено 25 920 ПЦР-исследований на коронавирус. Выявлено 5305 случаев заражения.