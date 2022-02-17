Москва, 17 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экспедициях Русского географического общества (РГО). Об этом сегодня, 17 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С.Бесков Экспедиция РГО на острове Зорге. 2016 год

Песков уточнил, что таких планов у президента в ближайшее время нет, но рано или поздно он продолжит эту практику.

Напомним, Владимир Путин с 2010 года является главой попечительского совета Русского географического общества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин принял участие в подводной экспедиции РГО в августе 20 015 года в Крыму. Путину показали средневековый корабль затонувший в бухте Черного моря Балаклава.

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