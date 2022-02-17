Джакарта, 17 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) укреплять механизмы региональной архитектуры здравоохранения, сообщает Kompas.

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Глава МИД Индонезии принимает участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН.

Ретно Марсуди заявила, что укрепление архитектуры здравоохранения необходимо для борьбы с возможными пандемиями в будущем.

«Укрепление региональной архитектуры здравоохранения станет строительным блоком для укрепления глобальной архитектуры здравоохранения, что является одним из приоритетов председательства Индонезии в G20», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил во время выступления на открытии заседания G20, что «зима» наступила.