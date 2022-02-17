Сеул, 17 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие в министерской встрече по вопросам сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, которая состоится в Париже 22 февраля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в мероприятии примут участие представители 56 стран.

Известно, что в ходе встречи Чон Ый Ён подчеркнет вклад Южной Кореи в процесс миростроительства в этом регионе, включая вопросы Корейского полуострова.

В министерстве подчеркнули, что в ходе поездки в Париж глава МИД Южной Кореи встретится с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, а также с представителями Швеции, Греции, Болгарии, Румынии и Индии.