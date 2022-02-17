Тула, 17 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Тела двух человек обнаружены на месте пожара в частном жилом доме в Тульской области. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области 17 февраля.

Пожар

Сообщение о гибели 44-летнего мужчины и 41-летней женщины при пожаре в частном доме в деревне Пещерного Ленинского района поступило следователям утром 17 февраля. Начата доследственная проверка.

Сотрудники СК работают на месте происшествия, осуществляются проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Будут назначены экспертизы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области при пожаре в частном доме погибла женщина, её четверо детей успели выбежать из дома.