Минск, , 12:47 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск двух стран 18 февраля. Об этом белорусский лидер заявил 17 февраля в ходе ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость-2022» на полигоне Осиповичский, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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"Как мы примем завтра решение, так и будет», — сказал он.

При этом ранее стало известно, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на полигон под Осиповичами, где проходит этап совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».