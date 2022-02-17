17 февраля 2022 | Время чтения 12 мин

Обращаясь к «русскому народу», Байден делает хорошую мину при плохой игре. Пытаясь противопоставить русский народ российской власти, он выдает себя за поборника его прав, но при этом умалчивает, что результатом народной наивности, как и после распада СССР, стало бы невиданное ухудшение положения народного большинства, низведение его до уровня «недочеловеков» в своей собственной стране. Еще циничнее этот месседж звучит по отношению к русским, именующим себя «украинцами».

Владимир Павленко, , 13:38 — REGNUM Президент США Джо Байден выступил с речью по «украинскому вопросу», заодно обратившись к гражданам Российской Федерации и, шире, к русскому народу («старина Джо» явно не любит «дядюшку Джо», как на Западе называли И. В. Сталина, но втайне ему завидует, и понятно, почему).

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, почему Байденом это проделано именно сейчас? Двух мнений быть не может. Канун 16-го числа, на которое престарелый хозяин Белого дома «назначил» «российское вторжение» на Украину, — самое время перевести стрелки внимания общественности на близкую, но другую тему, ибо сам Байден лучше всех остальных и, разумеется, лучше общественности знает — ему спецслужбы докладывают, что никакого «вторжения» не будет. Поэтому и «вышибает клин клином». Пощелкать пальцами перед чужим носом — глядишь, и примутся следить за твоими пальцами, позабыв про твои же собственные «пророчества», которые свою спецпропагандистскую функцию уже выполнили.

Два байденовских пассажа в этом обращении требуют особого внимания, ибо каждый из них по отдельности лжив лишь наполовину, а вот составленные вместе и увязанные единой сверхзадачей они, на наш взгляд, дают исчерпывающее представление о стратегии англосаксов на российском направлении. Приведем их в порядке не очередности, а логики:

«Русский народ не является мишенью для НАТО. Я не думаю, что вы хотели бы проводить кровопролитную, разрушительную войну с Украиной. Семьдесят семь лет назад мы сражались бок о бок. Вторая мировая война была войной, в которой мы участвовали по необходимости. Но, если Россия нападет на Украину, это будет война, в которой мы будем участвовать по собственному выбору»;

«Мы готовы к практическим шагам, которые повысят уровень нашей общей безопасности… Но мы не будем жертвовать нашими основными принципами. Любая страна имеет право на суверенитет и целостность своей территории. Имеет полную свободу выбирать собственный путь развития и связь с тем или иным государством».

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Что сказать? Во-первых, ложью является базовая посылка. Мишенью для НАТО является именно русский народ, который исторически непреодолимо стоит на пути англосаксонской экспансии. Североатлантический альянс в этой схеме — это средство интернационализации сугубо англосаксонского геополитического интереса. Он не является континентально-европейским интересом, но навязывается Европе по итогам Второй мировой войны, а затем и распада СССР, которые обеспечили англосаксонское доминирование в Старом Свете. Приведем две цитаты, толкование которых исчерпывающе. Первая принадлежит Сесилу Джону Родсу, организатору англо-бурской войны, создателю названной его именем колониальной Родезии и алмазного монополиста De Beers. «Распространение британского владычества во всем мире, колонизация британцами всех тех стран, где условия существования благоприятствуют их энергии, труду и предприимчивости, и особенно заселение колонистами всей Африки, Святой Земли, долины Евфрата, островов Кипр и Кандия (Крит — В.П.), всей Южной Америки, островов Тихого океана, всего Малайского архипелага, береговой полосы Китая и Японии и возвращение США в Британскую империю. Создание глобальной империи с глобальным имперским парламентом…» Здесь все сказано открытым текстом, пояснения требует только пункт о США, под видом «возврата» которых, оформленного в 1913 году созданием ФРС, происходит объединение англосаксонского мира на элитарной, глобально-олигархической основе. Но Родс писал о глобальном контексте, и в приведенной цитате не случайно не упоминается о России. На эту тему ситуацию прояснил один из леволиберальных идеологов — основателей НАТО, близкий по духу к Демпартии США польский троцкист Йозеф Реттингер. «Англосаксы как раса предназначены для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать, и так до тех пор, пока все человечество не будет англосаксонизировано. Но прежде всего необходимо установить контроль над сердцевиной (Heartland) земного шара — Россией. Без этого мировое господство англосаксов недостижимо. Для того чтобы овладеть Россией, этой огромной континентальной массой, необходимо выработать стратегию, в соответствии с которой США и их союзники должны, как анаконда, сдавливать Россию со всех сторон: с запада — Германия и Великобритания, с востока — Япония. На южном направлении надо создать государство-вассала проанглосаксонского толка, которое, раскинувшись между Каспийским, Черным, Средиземным, Красным морями и Персидским заливом, плотно закрыло бы тот выход, которым Россия пока легко достигает Индийского океана. Такого государства пока не существует, но нет причин, чтобы оно не появилось в будущем. Рассматривая проблему с геостратегических позиций, необходимо констатировать, что главным и естественным врагом англосаксов на пути к мировой гегемонии является русский народ. Повинуясь законам природы, он неудержимо стремится к Югу. Поэтому необходимо немедленно приступить к овладению всею полосой Южной Азии между 30 и 40 градусами с. ш. и с нее постепенно оттеснять русский народ к Северу. Так как по всем законам природы с прекращением роста начинается упадок и медленное умирание, то наглухо запертый в своих северных широтах русский народ не избежит своей участи…» Все предусмотрено наперед, чтобы зажать нас в тиски и не дать ни жить, ни выжить, даже террористический «халифат», за спиной которого стоят англосаксы, — и тот спрогнозирован!

Иначе говоря, по совокупности приведенных интеллектуальных «изысканий» нашей стране:

отказывается во вхождении в «глобальную империю»;

придается статус «подмандатной» территории, наподобие довоенной Палестины, только разделенной ввиду больших размеров на сферы влияния ряда западных стран, чтобы повысить эффективность грабежа и повязать других собственными преступлениями против человечности;

инструментом реализации этой программы становится НАТО, органичную антироссийскую враждебность которого Байден лицемерно пытается скрыть.

К сведению: волк в овечьей шкуре — символ Фабианского общества и идейной концепции, лежащей в основе леволиберальной англосаксонской мысли.

Военные учения НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Во-вторых, «бок о бок» мы не сражались; мы вели бои на разных фронтах. Советский Союз на Восточном фронте противостоял вскормленному англосаксами нацизму как «пилотному проекту» нынешнего Novus Ordo Seclorum — «новому мировому порядку» (надпись на долларовой банкноте). США и Великобритания свой фронт — Западный — открыли только, когда исход войны стал предрешенным. И проделали это не против родственного себе Третьего рейха, участие осколков которого предусматривалось не реализованным со страху перед Красной армией планом операции «Немыслимое» (Unthinkable), а против стремительного продвижения советских войск, с понимаем, что небольшое промедление — и высаживаться десантом во Франции будет негде и незачем. Да собственно Байден и сам пробалтывается (старческое недержание речи), что участие Запада против Гитлера было вынужденным, «по необходимости».

В-третьих, Россия не может «напасть» на Украину, ибо украинцы, за исключением Львова, куда США и их натовские сателлиты выводят из Киева свои посольства, — это не «нация», а один из русских субэтносов — малороссийский. Кстати, и Львов в XIX — начале XX века, хоть и входил в состав Австро-Венгерской империи, но был русским городом, потому и подвергся масштабной этнической чистке со стороны метрополии и заселению «пришлыми», на что тогдашние поборники прав человека попросту закрыли глаза. Любой российско-украинский «междусобойчик», включая гипотетические вооруженные инциденты, — суть внутренний гражданский конфликт. И формальная «государственность» Украины, очевидно, что несостоявшаяся, никак не отменяет этого факта. Никто ведь не ставит под сомнение единое происхождение отколовшихся в середине XIX века южных рабовладельческих штатов, и симпатии историков и специалистов, включая автора этих строк, однозначно на стороне американского Севера, а не Юга, разумеется. Нынешняя Украина — копия американского Юга полуторасотлетней давности, продукт сецессии внутри единого государства. И формальное признание ее отделения шайкой беловежских заговорщиков — не повод рассуждать об этом всерьез. Это к вопросу об украинском «праве» на «целостность», «суверенитете» и выборе внешних «связей». Тем более еще раз повторим, что «украинская государственность», этот современный «самый короткий политический анекдот», не состоялась — fault state, чтобы было понятнее «заклятым партнерам». И не в силу недееспособности киевских «кадров», а как проявление объективно-исторической закономерности. Не было и не будет такого «государства» на карте мира. И Байден, прикрывающий антироссийской демагогией свое соучастие в соответствующем решении украинской судьбы, сам это, как видим, прекрасно понимает.

В-четвертых, ни в какой «войне по собственному выбору» США на Украине участвовать не будут. Хотя бы потому, что на длительный суверенитет этого географического недоразумения никто в США изначально и не рассчитывал. Нужно было, породив смуту, с помощью внутренней горбачевской агентуры влияния расчленить историческую Россию, максимально ее ослабить по частям, высосать экономически и ресурсно. И, консолидировав под соусом российской агрессии Европу, вернуть Украину России как «чемодан без ручки», чтобы Россия с этим что-то делала, ибо отказаться от соотечественников не может, а восстановить утраченное — потребуются годы и десятки триллионов. В этой безупречной с традиционной англосаксонской точки зрения схеме существует один пробой. Сила русского духа, причем по обе стороны так называемой границы, такова, что когда история с возвратом «чемодана» завершится, «ручка» у него сразу же появится. И подъем произойдет в сроки, которые в истории уже не раз удивляли западных стратегов, будучи недоступными их «цивилизованному» воображению.

Ополченцы-колхозники с/х артели «Красный маяк» Городецкого района Горьковской области на занятиях по военной подготовке. 1941

В-пятых, ни к каким практическим шагам по обеспечению «общей безопасности» ни Байден, ни его предшественники и последователи не будут готовы НИ-КОГ-ДА. Чем больше официальный Вашингтон об этом будет говорить — тем дальше на самом деле это окажется от действительности. США хотят повязать нас общими обязательствами по «северокорейской» модели, а затем нажимать в пользу прохождения нами своей части пути, а свою профанировать, обусловливая это нашим «бездействием». Хотя и нам, и им будет известно, что они ее выполнять вообще не собираются.

В-шестых — и здесь мы начинаем подбираться к главному. США не собираются договариваться с Россией ценой своих «принципов». Байден благоразумно не включает правозащитную демагогию, ибо всем, в том числе и ему самому, хорошо известно, что главный принцип англосаксонского мировоззрения, изложенный Родсом в вышеприведенной цитате, — это экспансия. Если же говорить с философской точки зрения и рассуждать о противоречиях, которые движут развитием, то в данном случае вопиющее, неразрешимое противоречие наблюдается между провозглашаемыми гуманитарными принципами, даже в их конъюнктурном байденовском прочтении, и самой возможностью договориться на равноправных условиях. Если принцип — экспансия, обоснованием которой служат приведенные Реттингером рассуждения в духе англосаксонской программной геополитики (оппозиция Моря — Суше), а договоренности предполагают компромисс, то перед нами оксюморон, который разрешается обманным путем двойных стандартов. Принцип экспансии на деле подменяют риторически провозглашаемым правозащитным принципом, то есть затушевывают непримиримое — антагонистическое — противоречие между экспансией, которую скрывают личиной компромисса, и договоренностью. Но когда в процессе диалога принцип экспансии вылезает наружу, вперед компромисса, то просто начинают переваливать ответственность за его провал с собственной больной головы на здоровую голову переговорного партнера.

Итак, Байден, обращаясь к «русскому народу», делает хорошую мину при плохой игре. Пытаясь противопоставить русский народ российской власти, он выдает себя за поборника его прав, но при этом умалчивает, что результатом народной наивности, как и после распада СССР, стало бы невиданное ухудшение положения народного большинства, низведение его до уровня «недочеловеков» в своей собственной стране. Еще циничнее месседж Байдена звучит по отношению к русским, именующим себя «украинцами». В дополнение к полному отказу от своих собственных прав им вменяется еще и готовность проливать кровь таких же, как они, русских в интересах иноземных захватчиков, действующих руками пятой колонны. Поступая так, Байден ничем по сути не рискует, кроме поражения своей партии на ноябрьских промежуточных выборах. Поверят ему русские по ту и другую сторону «линии фронта», нарисованной Белым домом и Пентагоном, или нет, США в любом случае мысленно видят себя в выигрыше. Или нашей стране будет нанесена рана, которая будет заживать столетиями, — пролитая кровь быстро не забывается, или, если русские на его призывы не клюнут и объединятся, станет возможно так напугать этим европейцев, чтобы надолго прекратить их газовые и всякие другие шашни с Россией. И заставить забраться обратно под американский «зонтик безопасности».

Переговоры Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем Kremin.ru

И главное — еще раз. Американские «принципы», которыми не хочет поступаться Байден, никак не сочетаются с доброй волей в разрешении конфликта вокруг Украины. Ибо «принципы» диктуют не урегулирование, а обострение, вплоть до доведения его до горячей фазы. Смягчить противоречия, ставшие оселком международной повестки именно в тот момент, когда США изготовились против Китая, а вынуждены отвлекаться на европейский ТВД, способен как раз отказ Вашингтона от принципов диктата и вмешательства в чужие внутренние дела. «По форме все правильно, по существу — издевательство», — учил классик, и политика США на постсоветском пространстве является наилучшей иллюстрацией к этому афоризму. Все в этой ситуации встанет на свои места, только когда «формула Бисмарка» — отделить и стравить Украину с Россией, придуманная по горячим следам как раз Гражданской войны в США, уступит место признанию единства и неделимости «большой России», если не по букве, то по духу. Вашингтону предстоит большая работа над собой, проделать которую американские элиты окажутся в состоянии только после очень существенного кадрового обновления заскорузлой и утратившей динамизм власти. Если же говорить о методологии подхода к украинской теме, то принцип одного Китая, официально признаваемый, но фактически торпедируемый американской стороной, да будет ей в помощь и в нашем случае. Хотят того в Вашингтоне или нет, но постсоветское пространство, оставим в стороне дипломатический политес, придется вернуть России, прекратив попытки разыграть на нем собственную партию. Все равно конкретные события на этом и других евразийских пространствах очень скоро и бесповоротно примутся развиваться в русле Совместного российско-китайского заявления о новой эпохе в международных отношениях, подписанного 4 февраля в Пекине Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.