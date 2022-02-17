Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM С одной из башен моста Александра Невского в Великом Новгороде обрушилась кладка, прокуратура региона начала проверку. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С башни моста Александра Невского в Великом Новгороде обрушилась кладка (цитата группы «ВК» ЧП 53 Великий Новгород. Новости

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Инцидент в результате которого никто не пострадал, произошел в первый половине дня 17 февраля. С одной из башен произошло обрушение части кладки, которая упала на пешеходную зону.

Прокуратурой Новгородской области будет дана оценка соблюдению администрацией Великого Новгорода требований законодательства о государственной и муниципальной собственности при эксплуатации мостовых сооружений.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заверили в пресс-службе.

Отметим, мост Алексаандра Невского соединяет Софийскуюи Торговую стороны города. Был открыт в 1954 году.