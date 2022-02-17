Самара, 17 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Врача общей практики заподозрили в получении взятки в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код посетителя

По версии следствия, с 1 по 16 августа 2021 года фигурантка уголовного дела получала взятки за внесение недостоверной информации о прохождении гражданами вакцинации от COVID-19. Следователи выявили три эпизода преступной деятельности подозреваемой.

По данному факту в отношении врача общей практики поликлинического отделения «Самарской медико-санитарной части № 2» г. Самары было возбуждено уголовное дело.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре медика обвинили в подлоге при оформлении сертификата о вакцинации.