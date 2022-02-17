Москва, 17 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В период новогодних праздников наиболее популярным направлением среди Российских туристов внутри страны стал Краснодарский край. Об этом 17 февраля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам представителя туриндустрии, связано это с развитым горнолыжным кластером в этом регионе.

«Что касается внутреннего туризма — лидировали Краснодарский край за счет горного кластера, Ставрополье и все горнолыжные курорты России пользовались повышенным спросом. В целом можно сказать, что зимние каникулы не удивили, любой турист в зависимости от своих предпочтений мог найти для себя возможности для отдыха», — сказала Ломидзе.