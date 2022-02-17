Ереван, , 12:42 — REGNUM Правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения с правительством Сирии о возобновлении регулярных пассажирских авиаперевозок между странами. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба армянского правительства.

Самолет confused_me

Отмечается, что авиасообщение оживит экономические отношения между двумя государствами. Также ожидается, что это окажет положительное влияние на «движение» армянской общины в Сирии в сторону родины.

Регулярные перевозки между Алеппо и Ереваном ранее были, но прервались из-за войны в Нагорном Карабахе.

Стоит отметить, что в настоящее время сирийская авиакомпания осуществляет перевозки по маршруту Алеппо — Ереван. Полёты проходят только раз в неделю.