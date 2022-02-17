Кемерово, , 12:42 — REGNUM В Кемеровской области в 2021 году собрано 23,2 тыс. тонн капусты. Об этом сообщает Кемеровостат.

Капуста

Уточняется, что основная часть этого овоща выращена сельскохозяйственными организациями и населением (36,3% и 44,1%).

«В общем объёме собранных в 2021 году овощей капуста занимает пятую часть (22,4%)», — отметил региональный орган статистики.

В декабре 2020 года килограмм капусты в регионе стоил 17,5 руб., в декабре 2021 года — уже 48,5 руб., в январе 2022 года — 60,7 руб.