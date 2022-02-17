Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновске очередная жительница стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы. Речь идёт о 5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

С заявлением в полицию женщина обратилась 15 февраля. По её словам, ей позвонили неизвестные, представившись сотрудниками «службы безопасности банка» и убедив в несанкционированных операциях на счёте. Чтобы «спасти» сбережения, она действовала по инструкции мошенников.

В УМВД отмечают, что в результате жительница Ульяновска оформила и перевела на счета злоумышленников несколько банковских кредитов на 4,9 млн рублей, а также перечислила ещё 260 тыс. рублей накоплений. Всего она лишилась 5,16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой лжеброкеров стала жительница Заволжского района Ульяновска, которая перевела мошенникам 1 млн рублей сбережений, а затем ещё более 5 млн рублей кредитных средств.

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