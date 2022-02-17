Симферополь, 17 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президента Белоруссии Александра Лукашенко власти Крыма будут рады видеть 18 марта на мероприятиях, посвящённых годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией. Об этом журналистам сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Government.ru Сергей Аксёнов

«Этот прерогатива президента и МИД России. Мы со своей стороны будем рады видеть Александра Григорьевича в Крыму и на годовщину воссоединения с Россией, и в любое другое время. Это соответствует духу отношений между нашими странами и народами», — сказал Аксёнов «Известиям».

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении посетить Крым Лукашенко заявил в ноябре 2021 года.