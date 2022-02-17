Кемерово, , 12:38 — REGNUM В Кемеровской области организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное ведомство.

Прокуратура Ysia.ru

«На место выехал прокурор Кемеровской района, — уточнили в прокуратуре. — В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, ещё трое были травмированы.

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