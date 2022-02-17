Калуга, , 13:34 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 107 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 786 человек. Днём ранее, 16 февраля, в регионе было зарегистрировано 797 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 88 614 человек, 68 820 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 337 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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