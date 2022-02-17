Москва, , 12:39 — REGNUM Внутренний туризм в России переживает период расцвета. Об этом 17 февраля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм Russkiydom.su

Однако представителей туристической отрасли это не слишком радует. Как призналась Ломидзе, выручка с внутреннего туризма для туроператоров существенно ниже, чем с выездного или въездного туризма.

«Внутренний туризм не просто цветет, а расцветает. Но с точки зрения маржинальной он уступает, как въездному, так и выездному туризму», — сказала Ломидзе.

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