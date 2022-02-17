Саратов, , 12:41 — REGNUM Об ухудшении метеоусловий 18 февраля предупреждают жителей Саратовской области. В регионе усилится ветер, ожидаются метель и туман, на дорогах гололедица.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

По информации регионального управление Гидрометцентра, ночью и днем 18 февраля местами по Саратовской области ожидается усиление южного ветра порывами до 15−20 м/с. Возможны осадки в виде мокрого снега, метель, туман с видимостью 500 метров и менее, гололед. В ночные часы температура воздуха составит 0…—5 °C, местами в Левобережье до —12 °С, днем потеплеет до —1…+4 °C, в Левобережье —6 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 18:00 17 февраля до 18:00 18 февраля по Воронежской области и в Воронеже ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с.

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