Алжир, , 12:39 — REGNUM В правительстве Алжира рассматривают введение поправок в уголовное законодательство страны, касающееся нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом 17 февраля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Алжир (сс) Dan Sloan

По данным журналистов, беспокойство в правительстве и правоохранительных органах страны вызывают участившиеся случаи уличных гонок. За последние месяцы в стране были зафиксированы десятки автомобильных катастроф с участием нелегальных гонщиков.

В Министерстве юстиции страны разрабатывают поправки в законодательство, которые серьёзно ужесточат наказание за участие в уличных гонках, вплоть до тюремного заключения.

«Министерство юстиции отныне будет работать в тесном сотрудничестве с другими правительственными структурами над разработкой политики наказания за безответственное поведение, затрагивающее общественное спокойствие и комфорт граждан», — заявил официальный представитель ведомства.