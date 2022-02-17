Иркутск, 17 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Жители Иркутской области все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Как отмечает 17 февраля территориальное ГУ МВД РФ, только за последние сутки жертвами аферистов стали восемь граждан, они являются жителями Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Свирска, Усть-Илимска, Усть-Кута и Бодайбо.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

Так, вечером 16 февраля в дежурную часть полиции Ангарска с заявлением обратилась местная жительница. 44-летняя женщина в Instagram нашла объявление о проведении обучения по инвестированию. После перехода по ссылке и заполнения анкеты с ангарчанкой связался специалист, который попросил открыть счет и внести туда деньги для старта получения прибыли. Женщина взяла в банках несколько кредитов и в общей сложности перевела на счета неизвестных больше 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Похожая история случилась в Усть-Илимске: 38-летняя женщина также хотела заработать на инвестициях и по указанию специалиста перевела 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Еще одна соискательница прибыли из Усть-Кута лишилась одного миллиона трехсот тысяч рублей. Женщина-повар решила поучаствовать в торгах на сырьевой бирже.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в полицию Иркутской области поступило более 300 обращений от местных жителей, которые пострадали от телефонных или интернет-мошенников. Самой распространенной уловкой является звонок от имени сотрудника банка.

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