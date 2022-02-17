Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Москва преодолела пик пятой волны коронавирусной инфекции 7 февраля. Об этом 17 февраля сообщил сообщил руководитель научного центра «Передовые цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ (Политех) Алексей Боровков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус

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«В Москве фактически, учитывая, что монотонно уже десять дней идёт снижение числа активных больных, то пик был 7 февраля», — сообщил Боровков.

В тот день в столице количество болеющих COVID-19 составило 423 892 человека. После этого числа специалисты отмечали снижение количества ковид-пациентов.

При этом, если сравнивать показатели заболеваемости первого и пятого пика в Москве, то разница составляется 363%. Такой разброс свидетельствует о том, что каждая новая волна отличается большим количеством новых заражений.

К тому же специалисты зафиксировали и сокращение временного промежутка между волнами. К примеру, между пиком первой и второй волн прошло 224 дня, а между четвертой и пятой — 93 дня. Алексей Боровков отметил, что пики становятся чаще, а их амплитуда — больше.

При этом процесс выздоровления в Москве будет происходить медленнее, чем рост заболеваний. Специалист отметил, что, согласно математической модели, процесс массового выздоровления в столице России продлится до лета.

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