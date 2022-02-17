Москва, , 12:34 — REGNUM Туристическая индустрия в России еще не достигла и половины от показателей 2019 года. Об этом 17 февраля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм ИА REGNUM

В то же время эксперт отметила, что 2021 год отказался для отрасли не плохим в плане экономических показателей.

«2021 год оказался в целом не плохим. Сравнивать с 2019 годом бессмысленно. Мы не достигли и половины от объемов 2019 года. Говорить о полноценном восстановлении туриндустрии пока рано», — сказала Ломидзе.

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