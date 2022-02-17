Москва, , 12:31 — REGNUM Для 13% мужского населения России лучшим презентом в День защитника Отечества являются деньги. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Об особом внимании в праздничный день мечтают 8% мужчин. 7% хотели бы получить 23 февраля предметы одежды. 6% всё равно, какой подарок им преподнесут в «мужской день». Мечтают о технике или новом телефоне 5%, об автомобиле или мотоцикле — 4%.

Предпочли бы оружие, отдых или путешествие и здоровье по 3%, книга — 2%, билеты в кино — 1%. Не хотят получать никакие подарки в День защитника Отечества 15% мужчин, не считающих 23 февраля своим праздником

Опрос проведён 9−14 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 374 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало ранее, с 2021 году самым желаемым подарком, который мужчины хотели бы получить в День защитника Отечества, был смартфон (11%).

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