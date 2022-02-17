Кемерово, , 12:32 — REGNUM В Кемеровской области устанавливаются причины ДТП, в результате которых погибли четыре человека, ещё трое были травмированы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Знак Kavtoday.ru

Авария произошла около 06:30 (время местное) сегодня, 17 февраля — на 298 км трассы Р255 «Сибирь» столкнулись пять автомобилей.

Установлено, что водитель ВАЗа-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. Легковушку отбросило на «Газель», а потом на «Мицубиши Аутлендер». Водитель и два пассажира ВАЗа скончались на мест, водитель и пассажир «Газели» получили травмы. Через несколько минут «Дэу Матиз» столкнулся с «Газелью», попавшей ранее в ДТП. Водитель «Дэу Матиз» скончался, его пассажир травмирован.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.