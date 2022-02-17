Кишинёв, 17 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Правительство Молдавии должно начать регулировать в стране цены на продукты питания, лекарства в сфере энергетики. Об этом заявил в эфире телеканала NTV Moldova исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Rotfront.su Цены

«Развитые западные страны, страны рыночной экономики понимают, что у государственных учреждений, министерств, правительства должны быть законные механизмы вмешиваться в случаях, когда существует подобная необходимость», — отметил Батрынча.

Он указал на то, что во время объявленной пандемии власти ряда западных стран регулировали цены на продовольствие, медикаменты и другие категории товаров. Батрынча отметил, что Молдавия является бедным государством, поэтому государство должно вмешиваться в ценообразование, или «наши люди просто не выживут».

Напомним, инфляция за 2021 год в Молдавии составила 13,9%. По прогнозу Нацбанка, к третьему кварталу 2022 года она вырастет до 20,6% при благоприятном сценарии и до 27% — при неблагоприятном.