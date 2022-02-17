Пекин, , 12:29 — REGNUM Результаты олимпийского командного турнира у фигуристов не подлежат пересмотру. Об этом 17 февраля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Станислав Поздняков Kremlin.ru

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По словам Позднякова, ОКР направил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо, в котором изложил позицию о том, что итоги командного турнира не подлежат пересмотру вне зависимости от того, каким будет результат расследования в отношении Камилы Валиевой.

«Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр», — сказал Поздняков.

Он добавил, что ОКР будет последовательно отстаивать эту позицию в любом возможном разбирательстве, в том числе в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также Поздняков отметил, что ОКР категорически не согласен с тем, что результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном олимпийском комитете заявили, что будут считать предварительным результат Валиевой. Кроме того, ISU намерен считать предварительным мировой рекорд фигуристки, если она его установит.

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