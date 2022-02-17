Мадрид, 17 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В испанской партии Unidas Podemos должен начаться период размышлений ввиду плохих результатов, полученных «фиолетовыми» на выборах в парламент автономного сообщества Кастилия и Леон. Об этом заявила второй заместитель председателя правительства Испании и член коалиции Unidas Podemos Йоланда Диас.

Lamoncloa.gob.es Йоланда Диас

«Результаты плохие, и пришло время задуматься над ними», — сказал Диас журналистам.

По результатам выборов в парламент Кастилии и Леона Unidas Podemos набрала лишь 5,08% голосов и получила одно депутатское место.