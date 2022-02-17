Томск, , 12:28 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 730 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 83 529, за минувшие сутки выявлено 1034 новых носителя. Госпитализировано в ковидные стационары 223 пациента.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 161 человек, а всего к настоящему времени коронавирус победили более 66 тыс. жителей Томской области.

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