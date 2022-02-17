Ростов-на-Дону, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии сотрудники лабораторий выполнили более 6 млн ПЦР-тестов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 февраля.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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За последние сутки специалисты провели 20 197 тестов на коронавирус, с начала пандемии — 6 млн 13,44 тыс. исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения составляет 434,63.

ИА REGNUM сообщало, что из-за распространения штамма «Омикрон» жители Ростова-на-Дону стали жаловаться на задержку результатов ПЦР-тестирования на коронавирус. При этом в январе было поручено нарастить темпы проведения ПЦР-исследований, а из региональной казны выделили ещё 83 млн рублей на выполнение «ковидных» анализов сверх установленных объёмов.

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