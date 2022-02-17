Стокгольм, 17 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Вечером 16 февраля гостем студии телеканала SVT стал Йимми Окессон, лидер второй по численности мандатов в риксдаге оппозиционной партии в Швеции. Как рассказал политик, ситуация после сентябрьских выборов в стране может сложиться таким образом, что «Шведские демократы» могут проголосовать за назначения премьер-министра от правящих в настоящее время «Социал-демократов».

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

»По большому счету, я ничего не исключаю», — заявил политик.

Данное заявление стало шокирующим для многих, поскольку вся предвыборная платформа партии с момента ее вхождения в риксдаг основывалась на отстранении от власти ненавистных им «Социал-демократов».

»А что для нас лучше и как мы может добиться реализации наших политических требований? Стать частью правительства, быть партией парламентской поддержки, или кода кому-то другому поручат сформировать правительство, занять срединную позицию?» — сказал Окессон.