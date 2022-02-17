Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила три уголовных дела после проверки соблюдения миграционного законодательства — трое мигрантов при трудоустройстве предоставили подложные свидетельства о прибытии в место проживания. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Нелегальных мигрантов ждут дома Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»

Как выяснилось, трое граждан одной из стран ближнего зарубежья для трудоустройства в ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» и получения зарплаты использовали заведомо подложные свидетельства о прибытии в место проживания, содержащие штампы территориального подразделения ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, упраздненного еще в 2016 году.

«В этой связи по материалам прокуратуры в отношении иностранцев возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — уточнили в надзорном ведомстве.

По фактам привлечения к труду иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации, прокуратура внесла в адрес руководства ООО «Жилкомсервис № 1 Калининского района» представление, которое находится на рассмотрении.